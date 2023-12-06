Apple визнала перший iPhone SE застарілим

Компанія Apple додала перший iPhone SE, який вийшов сім років тому, до списку застарілих продуктів. Про це пише MacRumors.

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Оригінальний iPhone SE‌ було представлено березні 2016 року, а продавався він до вересня 2018-го. Відповідно, минуло п’ять років з моменту, коли він востаннє був доступний для продажу, що робить його придатним для позначення застарілим.

Для таких пристроїв не гарантується ремонт від виробника або авторизованими постачальниками послуг. Однак Apple може полагодити ґаджет, якщо запчастини доступні.

Загалом існує три покоління ‌iPhone SE‌, крайнє було представлено в березні 2022 року. Своєю чергою iPhone SE‌ 4, як писало MacRumors, потенційно може вийти у 2025 році.

iPhone SE: характеристики

Перший iPhone SE оснащено дисплеєм Retina з діагоналлю 4 дюйма й роздільною здатністю 1136 x 640 пікселів.

Смартфон працює на чипі A9 в поєднанні з 2 ГБ оперативної та до 128 ГБ основної памʼяті.

Роздільна здатність тилової камери становить 12,2 МП, фронтальної – 1,2 МП.

SE – це бюджетна лінійка iPhone. У США ціна на перший такий пристрій починалася від 400 доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com