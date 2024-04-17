Apple планує збудувати виробничі підприємства в Індонезії

Технологічний гігант Apple планує побудувати виробничі потужності в Індонезії, оскільки планує збільшити свою місцеву присутність і вивчає виробничі бази за межами Китаю, можливо, щоб перенести частину виробництва.

Про це пише Reuters.

Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, але з 2018 року вона створює академії розробників додатків, загальна вартість яких, включаючи нову академію, становить 1,6 трильйона рупій (99 мільйонів доларів).

Міністр промисловості Індонезії Агус Гуміванг Картасасміта сказав журналістам, що якщо Apple вирішить побудувати виробничі потужності в Індонезії, вона матиме потужності для виробництва техніки на експорт.

"Ми обговоримо, як підприємство Apple в Індонезії може стати глобальним ланцюжком поставок", — сказав він.

В уряді Індії заявили, що навіть якщо Apple не побудує фабрику, вона зможе співпрацювати з індонезійськими компаніями для отримання компонентів.

За словами Агуса, Індія вимагає, щоб 35% продукції, яку компанія продає в країні, було вироблено локально. Apple виконала цю вимогу, але уряд сподівається, що це число можна збільшити за допомогою виробничих потужностей.

Наразі Apple базує більшу частину свого основного виробництва iPad, AirPods і Apple Watch у В’єтнамі; постачальники MacBooks також інвестують у країну.

Індонезія має величезне, технічно підковане населення, що робить цю країну Південно-Східної Азії ключовим цільовим ринком для інвестицій у технологію.

На Apple подають до суду

Міністерство юстиції США готує позов до суду на компанію Apple за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.

Майбутня справа стане третім випадком за останні 14 років, коли Міністерство юстиції США подає до суду на Apple за порушення антимонопольного законодавства, але це перша справа, в якій виробника iPhone звинувачують в незаконному збереженні свого домінантного становища.

Додамо, що у березні компанія була оштрафована у ЄС на суму понад €1,8 млрд за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку музичних стрімінгових сервісів серед користувачів iPhone і iPad через свій магазин App Store.

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