Apple планирует построить производственные предприятия в Индонезии

Технологический гигант Apple планирует построить производственные мощности в Индонезии, поскольку планирует увеличить свое местное присутствие и изучает производственные базы за пределами Китая, возможно перенести часть производства.

Об этом пишет Reuters.

Apple не обладает производственными мощностями в Индонезии, но с 2018 года она создает академии разработчиков приложений, общая стоимость которых, включая новую академию, составляет 1,6 триллиона рупий (99 миллионов долларов).

Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита сказал журналистам, что если Apple решит построить производственные мощности в Индонезии, она будет иметь мощности для производства техники на экспорт.

"Мы обсудим, как предприятие Apple в Индонезии может стать глобальной цепочкой поставок", - сказал он.

В правительстве Индии заявили, что, даже если Apple не построит фабрику, она сможет сотрудничать с индонезийскими компаниями для получения компонентов.

По словам Агуса, Индия требует, чтобы 35% продукции, которую компания продает в стране, было произведено локально. Apple выполнила это требование, но правительство надеется, что это число можно увеличить с помощью производственных мощностей.

Apple базирует большую часть своего основного производства iPad, AirPods и Apple Watch во Вьетнаме; поставщики MacBooks также инвестируют в страну.

Индонезия имеет огромное, технически подкованное население, что делает страну Юго-Восточной Азии ключевым целевым рынком для инвестиций в технологию.

На Apple подают в суд

Министерство юстиции США готовит иск в суд на компанию Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства из-за блокирования для конкурентов доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Будущее дело станет третьим случаем за последние 14 лет, когда Министерство юстиции США подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства, но это первое дело, в котором производителя iPhone обвиняют в незаконной сохранности своего доминантного положения.

Добавим, что в марте компания была оштрафована в ЕС на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов среди пользователей iPhone и iPad через свой магазин App Store.

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