Минюст США подает в суд на Apple из-за доминирующего положения на рынке

Министерство юстиции США готовит иск в суд на компанию Apple по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства из-за блокирования для конкурентов доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что будущее дело станет третьим случаем за последние 14 лет, когда Министерство юстиции США подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства, но это первое дело, в котором производителя iPhone обвиняют в незаконной сохранности своего доминантного положения.

Издание отмечает, что компания Apple также находится под пристальным наблюдением антимонопольных органов в Европе из-за якобы антиконкурентного поведения.

В марте компания была оштрафована в ЕС на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов среди пользователей iPhone и iPad через свой магазин App Store.

Apple подала апелляцию на штраф и заявила, что регуляторы не смогли выявить никаких "вероятных доказательств ущерба потребителям".

Тем временем компания может столкнуться с полномасштабным расследованием в соответствии с новыми правилами ЕС по крупным технологиям — Закону о цифровых рынках — вступившем в силу в начале этого месяца.

Конкуренты критикуют новые правила App Store, вступившие в силу в Европе, жалуясь, что изменения могут привести к повышению цен для разработчиков. Штрафы за несоблюдение новых правил ЕС могут быть суровыми – до 10% годового мирового дохода компании или до 20% за повторные нарушения.

На фоне этой новости акции Apple упали на 1,4% до 176,10 долларов. К моменту закрытия фондовых бирж 20 марта они свалились еще на 7,2%.

Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения напрямую от разработчика

После штрафа в ЕС техногигант Apple пошел на большую уступку в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы среди потребителей.

Теперь разработчики программного обеспечения, работающие в Европе, смогут распространять программы среди клиентов из ЕС непосредственно со своих веб-сайтов, а не через App Store.

Apple объявила об изменениях в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых рынках (DMA). Новые правила могут повлиять на высокую прибыль и стабильный поток дохода, который Apple получает из своего магазина приложений, где она взимает с разработчиков комиссию до 30%.

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