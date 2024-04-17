У Конгресі США оприлюднили законопроєкт про допомогу Україні з $61 млрд та ATACMS

Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт військової допомоги Україні, який передбачає майже 61 мільярд доларів та ракети ATACMS. Спікер Палати Майк Джонсон розраховує, що за нього проголосують у суботу, 20 квітня.

Про це повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що Джонсон пропонує проголосувати окремо за допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні – ці три законопроєкти опубліковані. Також він анонсував четвертий законопроєкт із питаннями нацбезпеки, який включатиме такі питання як примусовий продаж китайської соцмережі TikTok, використання російських активів, передає The Hill. Його поки не опубліковано.

При цьому законопроєкт по Україні сумарно передбачає виділення Україні та партнерам у регіоні майже $61 млрд. На військову допомогу Україні і поповнення запасів Пентагону сумарно передбачено $27,9 млрд. На економічну допомогу – майже $7,85 млрд.

Економічна допомога має надаватись на умовах кредиту та не може витрачатись на виплату пенсій. Але президент США у разі підтримки Конгресом має право після 15 листопада 2024-го списати 50% заборгованості України, а після 1 січня 2026-го – 100%.

Крім того, законопроєкт зобов’язує президента США у найкоротші терміни надати України далекобійні ракети ATACMS. Але якщо президент вирішить, що це завдасть шкоди нацбезпеці США, то він може затримати постачання і має повідомити про це оборонному комітету Конгресу.

Протягом 45 днів після набрання законом чинності держсекретар США та голова Пентагону мають надати комітетам Конгресу стратегію Сполучених Штатів із підтримки України. Вона має бути багаторічною, встановлювати конкретні і досяжні цілі та містити показники для оцінювання ефективності.

Також протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів – звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

Джонсон планує поставити на голосування проєкти 20 квітня. У разі успішного прийняття у Палаті представників, законопроєкти має схвалити ще Сенат. Після цього їх має підписати президент США Джо Байден.

Байден, в свою чергу, оголосив, що підпише окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню після того, як їх підтримає Конгрес. Відповідна заява президента Сполучених Штатів оприлюднена 17 квітня на сайті Білого дому.

"Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат має швидко послідувати за ним. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів, і ми не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - йдеться в заяві президента США.

Джонсон представив свій план допомоги Україні

Нагадаємо, спікер Палати представників Джонсон оприлюднив схему свого плану передачі іноземної допомоги через Палату представників, подавши чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

План полягає в тому, щоб перенести процедурну норму, яка регулює всі чотири законопроекти — Україна, Ізраїль і Тайвань отримають кожен свій пакет допомоги, а четвертий зосередиться на пріоритетах національної безпеки.

Кожна пропозиція потім голосуватиметься окремо, на відміну від прийнятого Сенатом законодавства про іноземну допомогу на 95 мільярдів доларів, яке об’єднує різні елементи в єдиний пакет.

Україна місяцями очікує на допомогу від США

Нагадаємо, у США закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені.

У лютому 2024 року Сенат переважною більшістю голосів ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

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