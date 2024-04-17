В Конгрессе США обнародовали законопроект о помощи Украине с $61 млрд и ATACMS

Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект военной помощи Украине, который предусматривает почти 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS. Спикер Палаты Майк Джонсон рассчитывает, что за него проголосуют в субботу, 20 апреля.

Об этом сообщает Forbes.

Издание отмечает, что Джонсон предлагает проголосовать отдельно за помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе – эти три законопроекта опубликованы. Также он анонсировал четвертый законопроект по вопросам нацбезопасности, который будет включать такие вопросы как принудительная продажа китайской соцсети TikTok, использование российских активов, передает The Hill. Он пока не опубликован.

При этом законопроект по Украине суммарно предусматривает выделение Украине и партнерам в регионе почти $61 млрд. На военную помощь Украине и пополнение запасов Пентагона суммарно предусмотрено $27,9 млрд. На экономическую помощь – почти $7,85 млрд.

Экономическая помощь должна быть предоставлена на условиях кредита и не может тратиться на выплату пенсий. Но президент США в случае поддержки Конгрессом имеет право после 15 ноября 2024 года списать 50% задолженности Украины, а после 1 января 2026 года – 100%.

Кроме того, законопроект обязывает президента США в кратчайшие сроки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но если президент решит, что это нанесет ущерб нацбезопасности США, то он может задержать поставки и должен сообщить об этом оборонному комитету Конгресса.

В течение 45 дней после вступления закона в силу госсекретарь США и глава Пентагона должны предоставить комитетам Конгресса стратегию Соединенных Штатов по поддержке Украины. Она должна быть многолетней, устанавливать конкретные и достижимые цели и содержать показатели оценки эффективности.

Также в течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет о всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.

Джонсон планирует поставить на голосование проекты 20 апреля. В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Байден в свою очередь объявил, что подпишет отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как их поддержит Конгресс. Соответствующее заявление президента Соединенных Штатов обнародовано 17 апреля на сайте Белого дома.

"Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ним. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей, и мы не позволим Ирану или России добиться успеха", - говорится в заявлении президента США.

Джонсон представил свой план помощи Украине

Напомним, спикер Палаты представителей Джонсон обнародовал схему своего плана передачи иностранной помощи через Палату представителей, предоставив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

План состоит в том, чтобы перенести процедурную норму, регулирующую все четыре законопроекта – Украина, Израиль и Тайвань получат каждый свой пакет помощи, а четвертый сосредоточится на приоритетах национальной безопасности.

Каждое предложение будет голосоваться отдельно, в отличие от принятого Сенатом законодательства об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, которое объединяет различные элементы в единый пакет.

Украина месяцами ожидает помощи от США

Напомним, в США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени.

В феврале 2024 года Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он так и не прошел Палату представителей.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пошлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

Фото: ua.depositphotos.com