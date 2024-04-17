У Байдена прокомментировали идею спикера Джонсона о разделении помощи Украине и Израилю

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готова рассмотреть инициативу спикера палаты представителей Майка Джонсона по разделению законопроекта о международной помощи на 4 отдельные части, среди которых помощь Украины.

Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.

Белый дом готов рассмотреть четыре законопроекта

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается деталей, мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль как можно быстрее получили необходимую помощь", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что должностным лицам нужно ознакомиться с полным текстом всех законопроектов перед тем, как Белый дом сможет поддержать инициативу Джонсона.

По словам спикера Белого дома, такое предложение спикера на первый взгляд может помочь администрации Белого дома оказать уже сейчас помощь Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.

"Президент очень решительно подчеркнул, что нам нужно согласовать это дополнительное финансирование национальной безопасности как можно скорее. Поэтому нам нужно увидеть сдвиги в Палате представителей уже на этой неделе", - подчеркнул Кирби.

Что говорят демократы

Демократы в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона по поводу отдельных законопроектов, которые будут содержать помощь Украине, Израилю и Тайваню, пишет The Hill.

"Главное – это содержание законопроекта. Содержание имеет значение", - сказал член Палаты представителей-демократ Пит Агилар.

Он добавил, что после того, как Джонсон обнародует точные детали своего плана, несколько ведущих демократов, включая глав комитетов по разведке, иностранным делам и ассигнованиям, рассмотрят четыре законопроекта. Это необходимо, чтобы документы "прошли тест на содержание".

"Если эти люди укажут, что содержание законопроектов, о которых мы говорим, соответствует этому тесту, чтобы помочь Украине, помочь нашим союзникам, оказать гуманитарную помощь, тогда демократы Палаты представителей и команда лидеров будут работать над тем, чтобы найти подходящее решение для реализации", – заметил Агилар.

В то же время конгрессмен-демократ Тони Карденас обеспокоен инициативой Джонсона об отдельных законопроектах.

"Я не думаю, что это хорошо. Нам нужно сделать законопроект, который будет всеобъемлющим", – отметил он.

Когда проголосуют

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует дать 72 часа членам Конгресса на то, чтобы ознакомиться с его законопроектами по финансовой помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, прежде чем вынести их на рассмотрение, сообщает NBC News.

Прогнозируется, что Палата представителей не сможет проголосовать за четыре отдельных законопроекта до пятницы, 19 апреля.

Джонсон заявил, что в Республиканской партии решили голосовать за законопроекты о внешней помощи отдельно, но окончательное решение о том, следует ли объединять их вместе, еще не принято.

Джонсон представил свой план помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал схему своего плана передачи иностранной помощи через Палату представителей, предоставив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

План состоит в том, чтобы перенести процедурную норму, регулирующую все четыре законопроекта: Украина, Израиль и Тайвань получат каждый свой пакет помощи, а четвертый сосредотачивается на приоритетах национальной безопасности.

Каждое предложение будет голосоваться отдельно, в отличие от принятого Сенатом законодательства об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, которое объединяет различные элементы в единый пакет.

Украина месяцами ожидает помощи от США

Напомним, в США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени.

В феврале 2024 года Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он так и не прошел Палату представителей.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

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