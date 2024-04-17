У Байдена прокоментували ідею спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю окремо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готова розглянути ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких - допомога Україні.

Про це повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, передає Голос Америки.

Білий дім готовий розглянути чотири законопроекти

"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб Палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", - зазначив Кірбі.

Він наголосив, що посадовцям потрібно ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів перед тим, як Білий дім зможе підтримати ініціативу Джонсона.

За словами речника Білого дому, така пропозиція спікера на перший погляд може допомогти адміністрації Білого дому надати вже зараз допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону.

"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у Палаті представників уже цього тижня", - акцентував Кірбі.

Що кажуть демократи

Демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона з приводу окремих законопроектів, які будуть містити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, пише The Hill.

"Головне - це зміст законопроекту. Зміст має значення", - сказав член Палати представників-демократ Піт Агілар.

Він додав, що після того, як Джонсон оприлюднить точні деталі свого плану, кілька провідних демократів, включаючи голів комітетів із розвідки, закордонних справ та асигнувань, розглянуть чотири законопроекти. Це необхідно, щоб документи "пройшли тест на зміст".

"Якщо ці люди вкажуть, що зміст законопроектів, про які ми говоримо, відповідає цьому тесту, щоб допомогти Україні, допомогти нашим союзникам, надати гуманітарну допомогу, тоді демократи Палати представників та команда лідерів працюватимуть над тим, щоб знайти відповідне рішення для реалізації", - зауважив Агілар.

Водночас, конгресмен-демократ Тоні Карденас стурбований ініціативою Джонсона про окремі законопроекти.

"Я не думаю, що це добре. Нам потрібно зробити законопроект, який буде всеосяжним", - зазначив він.

Коли проголосують

Спікер Палати представників Майк Джонсон планує дати 72 години членам Конгресу на те, щоб ознайомитися з його законопроектами щодо фінансової допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, перш ніж винести їх на розгляд, повідомляє NBC News.

Прогнозується, що Палата представників не зможе проголосувати за чотири окремі законопроекти до п'ятниці, 19 квітня.

Джонсон заявив, що у Республіканській партії вирішили голосувати за законопроекти про зовнішню допомогу окремо, але остаточного рішення про те, чи варто об'єднувати їх разом, ще не прийнято.

Джонсон представив свій план допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив схему свого плану передачі іноземної допомоги через Палату представників, подавши чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

План полягає в тому, щоб перенести процедурну норму, яка регулює всі чотири законопроекти — Україна, Ізраїль і Тайвань отримають кожен свій пакет допомоги, а четвертий зосереджується на пріоритетах національної безпеки.

Кожна пропозиція потім голосуватиметься окремо, на відміну від прийнятого Сенатом законодавства про іноземну допомогу на 95 мільярдів доларів, яке об’єднує різні елементи в єдиний пакет.

Україна місяцями очікує на допомогу від США

Нагадаємо, у США закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені.

У лютому 2024 року Сенат переважною більшістю голосів ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

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