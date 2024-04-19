Apple удаляет популярные приложения из App Store в Китае: в чем причина

Американская корпорация Apple по требованию китайского интернет-регулятора удалила из своего App Store в КНР приложения Meta Platforms (Threads и WhatsApp). Из интернет-магазина исчезли также мессенджеры Telegram и Signal, передает агентство Reuters.

Отмечается, что Администрация киберпространства Китая распорядилась удалить приложения из соображений национальной безопасности. В свою очередь, в Apple заявили, что обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, даже если они с ними не согласны.

Как пишет Bloomberg, приказам по удалению предшествовал запуск программы очистки, которую китайские регуляторы начали в 2023 году. Планировалось, что эта программа удалит много незарегистрированных приложений из внутренних магазинов iOS и Android.

В августе 2023 года Китай приказал всем разработчикам мобильных приложений пройти правительственную регистрацию до конца марта 2024 года или же прекратить работу. То есть, для продолжения работы в Китае разработчики и их приложения должны соответствовать новому режиму лицензирования.

В свою очередь CNN сообщает, что приложения Threads и WhatsApp уже были заблокированы в Китае, а доступ к ним можно получить только через VPN-сервисы.

В то же время, как отмечает Reuters, другие Meta-приложения, включая Facebook, Instagram и Messenger, остались доступными для загрузки. Можно также скачать другие популярные приложения, разработанные западными компаниями, к примеру YouTube и X.

Издание делает вывод, что удаление Threads, WhatsApp, Telegram и Signal свидетельствует о росте нетерпимости со стороны китайских властей по крайней мере к некоторым зарубежным онлайн-мессенджерам, не контролируемым правительством. Также это сигнализирует об уменьшении свободы действий Apple в Китае.

“Это доставит неудобства потребителям и предприятиям (в Китае), имеющим семью, друзей или клиентов за рубежом. Даже если они будут использовать VPN для доступа к уже загруженным мессенджерам, они со временем устареют и потребуют обновления”, – прокомментировал ситуацию глава пекинской инвестиционной консультативной компании BDA China Дункан Кларк.

Apple уходит из Китая?

Технологический гигант Apple изучает производственные базы вне Китая, вероятно, чтобы перенести часть производства. Так, накануне появилась информация о планах корпорации построить производственные предприятия в Индонезии. Главный исполнительный директор компании Тим Кук даже встречался с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В декабре 2023 года компания Apple и ее поставщики заявляли о планах производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. Отмечалось, что если эти планы будут реализованы, на Индию придется четверть мирового производства iPhone, а в конце десятилетия эта доля увеличится. В то же время, Китай останется крупнейшим производителем iPhone.

По информации Bloomberg, усилия Apple по диверсификации производства ускорились во время обострения торгового напряжения между США и Китаем еще при президентстве Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии COVID-19, ведь цепочки поставок были нарушены.

США запрещает китайский TikTok

Следует также отметить, что блокирование иностранных мессенджеров в Китае происходит на фоне того, как США хочет принять законопроект, включающий, в частности, запрет TikTok. В мае прошлого года китайскую социальную сеть распространения коротких видео TikTok запретили в штате Монтана. Соответствующий закон подписал губернатор Грег Джанфорте.

Сам TikTok тем временем запустил новую соцсеть TikTok Notes, которая по функционалу напоминает Instagram. Впрочем, сейчас воспользоваться ею могут только пользователи, находящиеся в Канаде и Австралии.

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