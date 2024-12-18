"Укрзалізниця" призначила поїзд з Чернівців до Львова: який розклад

Для зручності пасажирів призначено регіональний поїзд №802/801, який курсуватиме за маршрутом Чернівці – Львів – Чернівці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що новий поїзд курсуватиме у такі дати:

Грудень: 21 - 25, 27 -31.

Січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10 - 15, 18 - 20, 22, 24 - 29.

Продаж квитків розпочинається за 5 діб до дати відправлення.

Як обіцяють в УЗ, про подальше курсування поїзда буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.