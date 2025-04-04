"Укрзализныця" закупила 32 тысячи тонн рельсов из Китая: специалисты побывали на производстве

"Укрзализныця" впервые за четыре года провела конкурентную закупку рельса из Китая через открытые торги в системе Prozorro. Уже в апреле начнется отгрузка, и через три месяца критически важный груз будет в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ, разместив также кадры по производству в Китае.

В компании отметили, что в январе 2025 года было подписано два соглашения на закупку 32 тысяч тонн крайне важной рельсовой продукции. Ожидается, что этого количества хватит на строительство и восстановление примерно 245 километров железнодорожных путей.

Стоит отметить, что контрактная цена одной тонны рельса составляет 960 долларов (без учета НДС), что значительно выгоднее предыдущих договоренностей.

"Наши специалисты побывали на месте производства рельса в Китае, где уже завершен прокат первой партии в 16 тыс. тонн, и провели детальный обзор продукции и ознакомились с процессом производства", — отметили в УЗ.

Напомним, недавно Крюковский вагоностроительный завод провел испытание первого плацкартного вагона для "Укрзализныци". В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.