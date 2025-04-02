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"Укрзализныця" капитально отремонтировала очередной электропоезд: что изменится для пассажиров (ФОТО)
Электропоезд ЭД9М был снят с эксплуатации из-за пожара в главном вагоне еще в 2021 году, а к его ремонту специалисты завода приступили в январе 2025 года. Все работы были выполнены чуть больше, чем через 2 месяца.
Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
После ремонта и модернизации поезд ЭД9М оборудован следующим набором опций:
- пандусами;
- инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью;
- ️ навигацией шрифтом Брайля;
- креплениями для велосипедов; ️
- системой видеонаблюдения;
- порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.
Кроме того, в процессе ремонтных работ обновили интерьер кабины машиниста и установили современный эргономичный пульт управления и микропроцессорную систему управления и диагностики. Теперь система видеонаблюдения поезда выводится на экран в кабине машиниста: установлена даже видеокамера, направленная на токоприемник на поезде. Она позволит локомотивной бригаде предупреждать нестандартные ситуации и замечать "безбилетных пассажиров". Еще, в кабине машиниста установлен кондиционер и микроволновка.
Электропоезд имеет 8 вагонов и 792 места для пассажиров. Вскоре он будет курсировать в региональном сообщении по маршруту Киев — Чернигов — Киев. На этом маршруте он заменит подвижной состав, который будет передислоцирован на маршрут Киев — Нежин.
В результате этой замены уже 5 из 9 электропоездов, курсирующих на маршруте Киев – Нежин, будут капитально модернизированы.
Напомним, "Укрзализныця" 2 апреля объявила об открытии продажи билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.