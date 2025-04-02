- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые поезда для поездок за границу
" Укрзализныця " объявила об открытии продаж билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.
Об этом сообщили в УЗ.
Это решение обеспечит пассажирам удобные пересадки на международные маршруты и улучшит логистику в направлении Закарпатья.
С 31 марта из-за строительства европейского пути в Закарпатье меняется маршрут ряда поездов. В частности, временно не будет курсировать поезд №368/367 Ковель – Ужгород, игравший важную роль в обеспечении пересадок на международные рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.
Чтобы компенсировать этот временный неудобный промежуток, "Укрзализныця" предлагает возможность предварительно приобрести билеты из Львова в Чоп и Мукачево на транзитные поезда.
График движения и пересадки
Ночной поезд №27/28 Киев-Чоп-Киев, традиционно пользующийся высоким спросом среди путешественников, обеспечивает удобные пересадки сразу на четыре европейских направления: Вена, Будапешт, Кошице и Братиславу.
Согласно обновленному расписанию, поезд отправляется из Киева в 19:57, прибывает во Львов в 03:22 и достигает Чопа в 07:50. В обратном направлении состав отправляется из Чопа в 22:38, проезжает во Львов в 03:00 и прибывает в столицу в 10:01.
Поезд №749/750 курсирует по следующему графику: отправление из Киева в 13:23, прибытие во Львов в 20:08, Мукачево — в 23:55 и Чопа — в 00:48. В обратном направлении: отправление из Чопа в 05:21, из Мукачево — в 06:21, прибытие во Львов в 09:59 и в Киев — в 16:41.
Напомним, ранее "Укрзализныця" добавила двум поездам остановку в Буче. Это позволит пассажирам значительно сэкономить свое время. Также поезда "Укрзализныци " будут останавливаться в Киеве на платформе Выдубичи-Трипольские.