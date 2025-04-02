"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові поїзди для поїздок за кордон

"Укрзалізниця" оголосила про відкриття продажу квитків у сполученні Львів – Чоп – Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили в УЗ.

Це рішення забезпечить пасажирам зручні пересадки на міжнародні маршрути та покращить логістику в напрямку Закарпаття.

З 31 березня через будівництво європейської колії в Закарпатті змінюється маршрут низки поїздів. Зокрема, тимчасово не курсуватиме поїзд №368/367 Ковель – Ужгород, який відігравав важливу роль у забезпеченні пересадок на міжнародні рейси до Братислави, Будапешта та Відня.

Щоб компенсувати цей тимчасовий незручний проміжок, "Укрзалізниця" пропонує можливість попередньо придбати квитки зі Львова до Чопа та Мукачево на транзитні поїзди.

Графік руху та пересадки

Нічний поїзд №27/28 Київ-Чоп-Київ, який традиційно користується високим попитом серед подорожуючих, забезпечує зручні пересадки одразу на чотири європейські напрямки: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.

Згідно з оновленим розкладом, поїзд відправляється з Києва о 19:57, прибуває до Львова о 03:22 та досягає Чопа о 07:50. У зворотному напрямку склад вирушає з Чопа о 22:38, проїжджає Львів о 03:00 та прибуває до столиці о 10:01.

Поїзд №749/750 курсує за наступним графіком: відправлення з Києва о 13:23, прибуття до Львова о 20:08, Мукачева — о 23:55 та Чопа — о 00:48. У зворотному напрямку: відправлення з Чопа о 05:21, з Мукачева — о 06:21, прибуття до Львова о 09:59 та до Києва — о 16:41.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" додала двом поїздам зупинку в Бучі. Це дозволить пасажирам значно зекономити свій час. Також поїзди "Укрзалізниці" зупинятимуться у Києві на платформі Видубичі-Трипільські.