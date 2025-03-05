У Бучі зупинятимуться два поїзди далекого сполучення: про які маршрути йдеться

З метою вивчення пасажиропотоку АТ "Укрзалізниця" додала двом поїздам зупинку в Бучі. Це дозволить пасажирам значно зекономити свій час.

Про це повідомила пресслужба державного товариства.

Які поїзди зупинятимуться в Бучі?

З 20 березня 2025 року два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча:

Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс":

прибуття до Бучі – 23:15;

відправлення – 23:17.

Поїзд №29/30 Ужгород – Київ:

прибуття до Бучі – 06:37 ;

відправлення – 06:39.

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", — пояснили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на період весняних вихідних до західної України, щоб забезпечити комфортні подорожі пасажирам. Людям краще заздалегідь планувати свої поїздки та купувати квитки через офіційний сайт або мобільний застосунок.