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У Бучі зупинятимуться два поїзди далекого сполучення: про які маршрути йдеться

У Бучі зупинятимуться два поїзди далекого сполучення: про які маршрути йдеться
Два поїзди далекого сполучення зупинятимуться в Бучі. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

З метою вивчення пасажиропотоку АТ "Укрзалізниця" додала двом поїздам зупинку в Бучі. Це дозволить пасажирам значно зекономити свій час.

Про це повідомила пресслужба державного товариства.

Які поїзди зупинятимуться в Бучі?

З 20 березня 2025 року два поїзди робитимуть зупинку на станції Буча:

Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс":

  • прибуття до Бучі – 23:15; 
  • відправлення – 23:17.

Поїзд №29/30 Ужгород – Київ:

  • прибуття до Бучі – 06:37
  • відправлення – 06:39.

"Ця зупинка дозволить пасажирам зекономити 1,5 години часу, адже більше не потрібно добиратися до/з Центрального вокзалу столиці, щоб сісти на поїзд чи повернутись додому та дозволить зручніше планувати подорожі", — пояснили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на період весняних вихідних до західної України, щоб забезпечити комфортні подорожі пасажирам. Людям краще заздалегідь планувати свої поїздки та купувати квитки через офіційний сайт або мобільний застосунок.

Автор:
Тетяна Ковальчук