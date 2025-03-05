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В Буче будут останавливаться два поезда дальнего сообщения: о каких маршрутах идет речь
В целях изучения пассажиропотока АО "Укрзализныця" добавила двум поездам остановку в Буче. Это позволит пассажирам значительно сэкономить свое время.
Об этом сообщила пресс-служба государственного общества.
Какие поезда будут останавливаться в Буче?
С 20 марта 2025 года два поезда будут делать остановку на станции Буча:
Флагманский поезд №91 Киев – Львов "Леополис":
- прибытие в Бучу – 23:15;
- отправление – 23:17.
Поезд №29/30 Ужгород – Киев:
- прибытие в Бучу – 06:37 ;
- отправление – 06:39.
"Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", — пояснили в "Укрзализныци".
Напомним, " Укрзализныця " назначила дополнительные поезда на период весенних выходных в западную Украину, чтобы обеспечить комфортные поездки пассажирам. Людям лучше заранее планировать свои поездки и покупать билеты через официальный сайт или мобильное приложение.