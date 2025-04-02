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"Укрзалізниця" капітально відремонтувала черговий електропоїзд: що зміниться для пасажирів (ФОТО)
Електропоїзд ЕД9М був знятий з експлуатації через пожежу в головному вагоні ще в 2021 році, а до його ремонту фахівці заводу приступили в січні 2025 року. Всі роботи були виконані трохи більше, ніж за 2 місяці.
Про це 2 квітня повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Після ремонту та модернізації поїзд ЕД9М обладнаний наступним набором опцій:
- пандусами;
- інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;
- ️ навігацією шрифтом Брайля;
- кріпленнями для велосипедів; ️
- системою відеоспостереження;
- портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Крім цього, в процесі ремонтних робіт оновили інтерʼєр кабіни машиніста та встановили сучасний ергономічний пульт керування та мікропроцесорну систему управління та діагностики. Тепер система відеоспостереження поїзда виводиться на екран в кабіні машиніста: встановлена навіть відеокамера, що направлена на струмоприймач на поїзді. Вона дозволить локомотивній бригаді попереджати нестандартні ситуації та вчасно помічати "безквиткових пасажирів". Ще, в кабіні машиніста встановлений кондиціонер та мікрохвильова піч.
Електропоїзд має 8 вагонів та 792 місця для пасажирів. Вже невдовзі він курсуватиме у регіональному сполученні за маршрутом Київ — Чернігів — Київ. На цьому маршруті він замінить рухомий склад, який буде передислоковано на маршрут Київ — Ніжин.
В результаті цієї заміни вже 5 з 9 електропоїздів, що курсують на маршруті Київ - Ніжин, будуть капітально модернізованими.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" 2 квітня оголосила про відкриття продажу квитків у сполученні Львів – Чоп – Львів для транзитних поїздів №27/28 Київ – Чоп та №749/750 Київ – Чоп.