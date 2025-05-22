Модернизация путей почти за 85 млн грн: "Укрзализныця" снизила стоимость закупки на 40%

Благодаря обновленным условиям закупки и высокой конкуренции, Укрзализныця приобрела более 240 тысяч комплектов европейских упругих дюбельных скреплений для модернизации железнодорожной инфраструктуры со скидкой в 40% от предыдущей стоимости. Стоимость контракта составляет 84,8 млн грн (без НДС).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Закупка с выгодой

"Укрзализныця" успешно завершила конкурентные торги на закупку 240,67 тысячи комплектов упругих дюбельных скреплений для рельсов типа Р-65. Эта закупка будет способствовать значительному обновлению и ремонту ключевых участков железнодорожных путей, что повысит надежность инфраструктуры и безопасность перевозок.

Перед проведением тендера "Укрзализныця" обновила условия поставки, ликвидировала дискриминационные барьеры, объединила потребности в одну закупку и отменила требование лишних документов. Благодаря этому в торгах приняли участие пять компаний, включая ведущих мировых производителей скреплений.

По итогам торгов наиболее выгодное предложение предоставило ООО "Джи Эс Ай Груп", представляющее продукцию швейцарского производителя Schwihag AG.

Стоимость контракта составляет 84,8 млн грн (без НДС), а цена одного комплекта — 3 52 грн. Это более чем на 40% дешевле средних рыночных цен на аналогичную продукцию.

Для сравнения, в 2023 году импортные W30-скрепления R65 закупали за 520 грн. за штуку, а отечественные анкерные — по 585-618 грн. за комплект.

Что известно о скреплении

Скрепление является ключевым элементом крепления рельсов к железобетонным шпалам, особенно на кривых участках главных путей. Они обеспечивают крепкое прижатие рельса, поддерживают правильный путевой размер и гашение вибраций.

В сочетании с рейками такие скрепления формируют единую конструкцию, гарантирующую безопасное движение поездов.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.