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"Укрзализныця" ввела единый тариф на платформы для припортовых и пограничных станций
С 1 июня "Укрзализныця" установила единый тариф на использование всех типов платформ, направляющихся к припортовым и пограничным станциям.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на информацию ЦТС "Лески".
С целью развития перевозок фитинговыми платформами "Укрзализныци" по территории Украины и за ее пределами от 1 июня установлен единый тариф на пользование всеми видами платформ по следующим направлениям:
- припортовые станции — станции филиала "ЦТС "Лески" и обратно;
- пограничные станции — станции филиала "ЦТС "Лески" и обратно;
- между станциями филиала "ЦТС "Лески".
До конца 2025 года фактическая ставка платы на общих условиях за использование собственных фитинговых платформ по этим направлениям составляет 270 грн в сутки без НДС. Она будет применяться к платформам длиной 40, 60 и 80 футов.
Отмечается, что в будущем планируется задействовать в этом механизме все терминальные мощности АО "Укрзализныця".
Напомним, "Укрзализныця" в 2025 году на 40% снизила затраты на скрепление для рельсов, краску и фанеру, которые используются при модернизации и ремонте пассажирских поездов.