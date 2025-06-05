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"Укрзализныця" ввела единый тариф на платформы для припортовых и пограничных станций

"Укрзализныця"
"Укрзализныця" упрощает логистику для грузов/УЗ

С 1 июня "Укрзализныця" установила единый тариф на использование всех типов платформ, направляющихся к припортовым и пограничным станциям.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на информацию ЦТС "Лески".

С целью развития перевозок фитинговыми платформами "Укрзализныци" по территории Украины и за ее пределами от 1 июня установлен единый тариф на пользование всеми видами платформ по следующим направлениям:

  • припортовые станции — станции филиала "ЦТС "Лески" и обратно;
  • пограничные станции — станции филиала "ЦТС "Лески" и обратно;
  • между станциями филиала "ЦТС "Лески".

До конца 2025 года фактическая ставка платы на общих условиях за использование собственных фитинговых платформ по этим направлениям составляет 270 грн в сутки без НДС. Она будет применяться к платформам длиной 40, 60 и 80 футов.

Отмечается, что в будущем планируется задействовать в этом механизме все терминальные мощности АО "Укрзализныця".

Напомним, "Укрзализныця" в 2025 году на 40% снизила затраты на скрепление для рельсов, краску и фанеру, которые используются при модернизации и ремонте пассажирских поездов.

Автор:
Татьяна Бессараб