Упрощение ручного труда: "Укрзализныця" закупает современное оборудование для путевого хозяйства

"Укрзализныця" в этом году планирует приобрести более 1200 единиц современной техники для путевого хозяйства. Речь идет о средствах малой механизации, которые упрощают ручной труд, повышают производительность и уменьшают физическую нагрузку на работников.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития.

Об этом стало известно во время встречи представителей "Укрзализныци" и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с потенциальными поставщиками.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра Алексей Балеста и председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, а также более 20 компаний, представивших свои инновационные решения.

Закупка касается средств малой механизации – специализированных устройств и аппаратов, значительно ускоряющих ремонтные работы и уменьшающих физическую нагрузку на работников путевого хозяйства.

Указывается, что в этом году "Укрзализныця" планирует инвестировать около 200 миллионов гривен в приобретение 1232 единиц такого оборудования. В течение следующих трех лет компания планирует закупить более 11 тысяч единиц техники.

Это первые масштабные закупки такого типа техники с начала полномасштабного вторжения. Основная часть закупок будет происходить через систему Prozorro, часть через Prozorro Market.

Во время встречи также отметили железнодорожников, оперативно возобновивших движение на участке Ясиня – Вороненко после проседания грунта. Они поделились своим опытом и присоединились к обсуждению с производителями как специалисты, которые ежедневно работают с техникой и хорошо понимают, что можно улучшить.

Напомним, "Укрзализныця" в 2025 году на 40% снизила затраты на скрепление для рельсов, краску и фанеру, которые используются при модернизации и ремонте пассажирских поездов.