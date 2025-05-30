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"Укрзализныця" после капремонта выпустила очередной электропоезд ЕР9М: по какому маршруту будет курсировать

поезд, вагон
"Укрзализныця" модернизировала еще один электропоезд ЕР9М. / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" выпустила четвертый в этом году отремонтированный и модернизированный электропоезд ЕР9М. В ходе ремонтных работ воплощен ряд улучшений для пассажиров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

"Продолжаем работы по осовремениванию подвижного состава и готовим к первой поездке после ремонта еще один поезд. Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года и 40-й – с начала полномасштабного вторжения", — сообщили в компании.

Фото 2 — "Укрзализныця" после капремонта выпустила очередной электропоезд ЕР9М: по какому маршруту будет курсировать

В ходе модернизации воплощен ряд улучшений для пассажиров, в частности: светодиодное освещение салонов и буферные фонари – собственного производства "Укрзализныци", что позволило сэкономить значительную сумму при выполнении ремонтных работ.

После проведенных работ поезд получил места для велосипедов, разъемы для зарядки гаджетов, а также стал инклюзивным с местами для людей с инвалидностью, пандусами, табличками шрифтом Брайля.

Фото 3 — "Укрзализныця" после капремонта выпустила очередной электропоезд ЕР9М: по какому маршруту будет курсировать

Кроме того, для мам с маленькими детьми в главных вагонах оборудованы пеленающие столики.  

После финального тестирования модернизированный поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп.

Напомним, в начале апреля "Укрзализныця" выпустила на маршрут Киев — Чернигов — Киев модернизированный электропоезд ЭД9М , который состоит из 8 вагонов и имеет 792 места для пассажиров.

Автор:
Татьяна Ковальчук