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"Укрзалізниця" після капремонту випустила черговий електропоїзд ЕР9М: за яким маршрутом курсуватиме

поїзд, вагон
"Укрзалізниця" модернізувала ще один електропоїзд ЕР9М. / Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" випустила четвертий у цьому році відремонтований та модернізований електропоїзд ЕР9М. В ході ремонтних робіт втілено ряд покращень для пасажирів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Продовжуємо роботи з осучаснення рухомого складу і готуємо до першої поїздки після ремонту ще один поїзд. Це вже 4-й капітально відремонтований електропоїзд з початку цього року і 40-й – з початку повномасштабного вторгнення", — повідомили у компанії.

Фото 2 — "Укрзалізниця" після капремонту випустила черговий електропоїзд ЕР9М: за яким маршрутом курсуватиме

В ході модернізації втілено ряд покращень для пасажирів, зокрема: світлодіодне освітлення салонів та буферні ліхтарі – власного виробництва "Укрзалізниці", що дозволило зекономити суттєву суму під час виконання ремонтних робіт.

Після проведених робіт поїзд отримав місця для велосипедів, роз’єми для зарядки гаджетів, а також став інклюзивним, з місцями для людей з інвалідністю, пандусами, табличками шрифтом Брайля.

Фото 3 — "Укрзалізниця" після капремонту випустила черговий електропоїзд ЕР9М: за яким маршрутом курсуватиме

Крім того, для мам з маленькими дітьми в головних вагонах облаштовані сповивальні столики.  

Після фінального тестування модернізований поїзд курсуватиме на регіональному маршруті Фастів – Конотоп.

Нагадаємо, на початку квітня "Укрзалізниця" випустила на маршрут Київ — Чернігів — Київ модернізований електропоїзд ЕД9М, який складається з 8 вагонів та має 792 місця для пасажирів.

Автор:
Тетяна Ковальчук