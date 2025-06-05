- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Спрощення ручної праці: "Укрзалізниця" закуповує сучасне обладнання для колійного господарства
“Укрзалізниця” цього року планує придбати понад 1200 одиниць сучасної техніки для колійного господарства. Йдеться про засоби малої механізації, які спрощують ручну працю, підвищують продуктивність та зменшують фізичне навантаження на працівників.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.
Про це стало відомо під час зустрічі представників Укрзалізниці та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з потенційними постачальниками. У заході взяли участь заступник Міністра Олексій Балеста та голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський, а також понад 20 компаній, що представили свої інноваційні рішення.
Закупівля стосується засобів малої механізації – спеціалізованих пристроїв та апаратів, що значно прискорюють ремонтні роботи та зменшують фізичне навантаження на працівників колійного господарства.
Вказується, що цьогоріч "Укрзалізниця" планує інвестувати майже 200 мільйонів гривень у придбання 1232 одиниць такого обладнання. Протягом наступних трьох років компанія планує закупити ще понад 11 тисяч одиниць техніки.
Це перші масштабні закупівлі такого типу техніки з початку повномасштабного вторгнення. Основна частина закупівель відбуватиметься через систему Prozorro, частина — через Prozorro Market.
Під час зустрічі також відзначили залізничників, які оперативно відновили рух на дільниці Ясіня – Вороненко після просідання ґрунту. Вони поділилися своїм досвідом і долучилися до обговорення з виробниками — як фахівці, які щодня працюють із технікою та добре розуміють, що можна покращити.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2025 році на 40% зменшила витрати на скріплення для рейок, фарбу та фанеру, які використовуються під час модернізації та ремонту пасажирських поїздів.