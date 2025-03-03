Україна пройшла зиму без відключень газу. Які ризики зберігаються?

Проходження зими 2024 – 2025 років стало справжнім викликом для України, а сама зима однією з найскладніших для ринку газу за всю історію. Однак Україна змогла пройти цю зиму без суттєвих проблем, про які неодноразово попереджали окремі експерти.

Значним випробуванням став лютий. Перше за все, з початком лютого до України прийшло похолодання, яке зберігалося протягом майже всього місяця. Крім того, вже 1 лютого росія здійснила масований обстріл газовидобувних об’єктів у Харківській області, що призвело до суттєвого обвалу видобутку природного газу. Враховуючи, що лютий є останнім місяцем зими, запаси газу в сховищах були помітно нижче, ніж на початку опалювального сезону.

Для покриття додаткових потреб Україні довелося залучати імпорт природного газу з Європи. "Нафтогаз" з початком лютого розпочав імпорт газу, поступово збільшуючи обсяги імпорту до понад 20 мільйонів кубометрів на добу. "Нафтогаз" відновив імпорт газу для покриття втрат від видобутку. Якби видобуток газу зберігався на рівні попередніх місяців, Україні могла пройти зиму без залучення імпорту.

Загалом, протягом зими Україна використала близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, майже на 4% більше, ніж впродовж минулої зими. Зростання передусім спостерігалося в лютому, коли обсяги споживання перевищували минулорічні на понад 25%.

Складнощі проходження зими

З чим були пов’язані складнощі при проходженні поточної зими? Головним ризиком залишається повномасштабна війна, яку росія розпочала більше трьох років назад, наприкінці лютого 2022 року. Російські війська продовжують систематично обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, прагнучи занурити українців у холод та темряву. Більше того, саме цієї зими однією з головних цілей росіян були об’єкти газової інфраструктури України: підземні сховища газу та об’єкти газовидобутку.

Крім того, цієї зими завершився п’ятирічний контракт на транзит російського газу через територію України до Європи, що був підписаний у 2019 році. Україна вперше в історії припинила транзит російського газу, що принесло нові умови функціонування газотранспортної системи.

Україна увійшла в цьогорічний опалювальний сезон з меншими запасами природного газу в підземних сховищах, ніж у попередні роки. Так, на 1 листопада 2024 року в українських ПСГ зберігалося 12,92 мільярда кубометрів природного газу. Накопичених обсягів вистачало для проходження зими, навіть при відносно холодній погоді. Зокрема, у рамках підготовки до зими, "Нафтогаз" у вересні-жовтні закачав до "митного складу" українських сховищ 455 мільйонів кубометрів природного газу.

Як Україна проходила зиму?

Варто зазначити, що вже жовтень виявився доволі холодним, що спровокувало збільшення обсягів споживання природного газу. Внаслідок цього Україна закачала менше природного газу до сховищ, ніж планувалося. Водночас, листопад, грудень та січень були відносно теплими, що дозволило зменшити обсяги використання природного газу. Хоча лютий був холодним і з російськими обстрілами, природного газу вистачило.

Цю зиму Україна пройшла без ускладнень внаслідок накопичених запасів газу в сховищах та залученню додаткових імпортних обсягів газу. Водночас опалювальний сезон триває і ситуація значною мірою буде залежати від погоди та швидкості відновлення газовидобутку.