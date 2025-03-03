Украина прошла зиму без отключения газа. Какие риски сохраняются?

Прохождение зимы 2024-2025 годов стало настоящим вызовом для Украины, а сама зима одной из самых сложных для рынка газа за всю историю. Однако Украина смогла пройти нынешнюю зиму без существенных проблем, о которых неоднократно предупреждали отдельные эксперты.

Значительным испытанием стал февраль. Первым делом, с началом февраля в Украину пришло похолодание, которое сохранялось в течение почти всего месяца. Кроме того, уже 1 февраля россия совершила массированный обстрел газодобывающих объектов в Харьковской области, что привело к существенному обвалу добычи природного газа. Учитывая, что февраль является последним месяцем зимы, запасы газа в хранилищах были заметно ниже, чем в начале отопительного сезона.

Для покрытия дополнительных потребностей Украине пришлось привлекать импорт природного газа из Европы. "Нафтогаз" с началом февраля приступил к импорту газа, постепенно увеличивая объемы импорта до более 20 миллионов кубометров в сутки. "Нефтегаз" возобновил импорт газа для покрытия потерь от добычи. Если бы добыча газа сохранялась на уровне предыдущих месяцев, Украина могла бы пройти зиму без привлечения импорта.

В целом, в течение зимы Украина использовала около 10 миллиардов кубометров природного газа, почти на 4% больше, чем за прошедшую зиму. Рост прежде всего наблюдался в феврале, когда объемы потребления превышали прошлогодние более чем на 25%.

Сложности прохождения зимы

С чем были связаны сложности при прохождении текущей зимы? Главным риском остается полномасштабная война, которую Россия начала более трех лет назад, в конце февраля 2022 года. Российские войска продолжают систематически обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь погрузить украинцев в холод и тьму. Более того, именно этой зимой одной из главных целей россиян были объекты газовой инфраструктуры Украины: подземные хранилища газа и объекты газодобычи.

Кроме того, этой зимой завершился пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, подписанный в 2019 году. Украина впервые в истории приостановила транзит российского газа, что принесло новые условия функционирования газотранспортной системы.

Украина вошла в отопительный сезон этого года с меньшими запасами природного газа в подземных хранилищах, чем в предыдущие годы. Так, на 1 ноября 2024 года в украинских ПХГ хранилось 12,92 миллиарда кубометров природного газа. Накопленных объемов хватало для прохождения зимы даже при относительно холодной погоде. В частности, в рамках подготовки к зиме "Нафтогаз" в сентябре-октябре закачал в "таможенный склад" украинских хранилищ 455 миллионов кубометров природного газа.

Как Украина проходила зиму?

Следует отметить, что уже октябрь оказался достаточно холодным, что спровоцировало увеличение объемов потребления природного газа. В результате Украина закачала меньше природного газа в хранилища, чем планировалось. В то же время, ноябрь, декабрь и январь были относительно теплыми, что позволило снизить объемы использования природного газа. Хотя февраль был холодным и с российскими обстрелами, природного газа хватило.

Эту зиму Украина прошла без осложнений в результате накопленных запасов газа в хранилищах и привлечении дополнительных импортных объемов газа. В то же время, отопительный сезон продолжается и ситуация в значительной степени будет зависеть от погоды и скорости восстановления газодобычи.