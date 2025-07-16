Найбільш продуктивний бухгалтер України подав звіти по 42 компаніях

За даними Держстату, майже півмільйона фінансових звітів компаній налічується за 2024 рік. Лише половина з них містить ім'я бухгалтера, що формував цей звіт. У 69% — це жінки. Найбільш продуктивний бухгалтер країни подав звіти по 42 компаніях.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

У бухгалтерському обліку в Україні домінують жінки

Зазначається, що 438 940 річних фінансових звітів здав український бізнес за 2024 рік. З майже пів мільйона звітів лише 55% містять ім’я бухгалтера — 242 329 звітів.

Варто зазначити, що у бухгалтерському обліку в Україні домінують жінки. Серед тих компаній, які все ж вказали дані відповідального бухгалтера, 69% — це жінки.

Дані про бухгалтерів наявні лише в половині поданих звітів

Найбільш продуктивний бухгалтер країни подав звіти по 42 компаніях. На другому місці фахівець із 34 звітами. Замикає трійку бухгалтер, що подав дані по 29 компаніях.

З десяти найпродуктивніших бухгалтерів лише четверо — чоловіки.

"На жаль, скласти повну картину наразі неможливо — адже лише у половині звітів наявні дані про особу, відповідальну за ведення бухобліку (в більшості випадків це головний бухгалтер) Але в деяких компаніях, переважно, невеликих, обов’язки головного бухгалтера може виконувати директор", - підкреслюють аналітики.

За даними Державної служби статистики України, 963 державні підприємства не здали фінансові звіти за 2024 рік. Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Крім того, 41% державних компаній виявилися збитковими. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.