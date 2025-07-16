Самый продуктивный бухгалтер Украины подал отчеты по 42 компаниям

По данным Госстата, около полумиллиона финансовых отчетов компаний насчитывается за 2024 год. Только половина из них содержит имя бухгалтера, формировавшего этот отчет. У 69% — это женщины. Наиболее производительный бухгалтер страны представил отчеты по 42 компаниям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

В бухгалтерском учете в Украине доминируют женщины

Отмечается, что 438940 годовых финансовых отчетов сдал украинский бизнес за 2024 год. Из почти полумиллиона отчетов только 55% содержат имя бухгалтера - 242 329 отчетов.

Следует отметить, что в бухгалтерском учете в Украине доминируют женщины. Среди компаний, которые все же указали данные ответственного бухгалтера, 69% — это женщины.

Данные о бухгалтерах имеются только в половине представленных отчетов

Наиболее производительный бухгалтер страны представил отчеты по 42 компаниям. На втором месте специалист по 34 отчетам. Замыкает тройку бухгалтер, предоставивший данные по 29 компаниям.

Из десяти наиболее продуктивных бухгалтеров только четверо – мужчины.

"К сожалению, составить полную картину пока невозможно — ведь только у половины отчетов имеются данные о лице, ответственном за ведение бухучета (в большинстве случаев это главный бухгалтер) Но в некоторых компаниях, в основном, небольших, обязанности главного бухгалтера может выполнять директор", - подчеркивают аналитики.

По данным Государственной службы статистики Украины, 963 государственных предприятий не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенщина. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% из Херсонщины.

Кроме того, 41% государственных компаний оказались убыточными. Лидером по прибыли стал Павлоградский химический завод – более 6 млрд. грн.