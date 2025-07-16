Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

Триває 1239-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Зибине, Одрадне Харківської області; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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