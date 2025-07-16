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Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1239-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Зибине, Одрадне Харківської області; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько