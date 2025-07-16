Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1239 добу повномасштабної війни становлять 1 037 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 липня втратила:

особового складу ‒ близько 1 037 460 (+1170) осіб,

танків ‒ 11025 (+3) од .

. бойових броньованих машин ‒ 22995 (+2 ) од.

) од. артилерійських систем – 30395 (+49) од.

од. РСЗВ ‒ 1440 (+0) од.

од. засобів ППО ‒ 1196 (+2) од.

од. літаків ‒ 421 (+0) од.

од. гелікоптерів ‒ 340 (+0) од.

од. БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46164 (+284) од.

од. крилатих ракет ‒ 3491 (+0) од.

од. кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.

підводних човнів ‒ 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55229 (+82) од.

од. спеціальної техніки ‒ 3932 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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