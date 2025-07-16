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Потери врага по состоянию на 16 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1239 сутки полномасштабной войны составляют 1037460 человек.

Потери России в войне на 16 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 037 460 (+1170) человек,
  • танков ‒   11025 (+3) ед .
  • боевых бронированных машин –   22995 (+2 ) ед.
  • артиллерийских систем –   30395 (+49) ед.
  • РСЗО ‒   1440 (+0)   ед.
  • средств ПВО ‒   1196 (+2)   ед.
  • самолетов ‒   421 (+0) ед.
  • вертолетов ‒   340 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   46164 (+284)   ед.
  • крылатых ракет ‒   3491 (+0)   ед.
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
  • подлодок ‒ 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒   55229 (+82) ед.
  • специальной техники –   3932 (+0)   ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 198 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько