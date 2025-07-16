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Потери врага по состоянию на 16 июля 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1239 сутки полномасштабной войны составляют 1037460 человек.
Потери России в войне на 16 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 июля потеряла:
- личного состава – около 1 037 460 (+1170) человек,
- танков ‒ 11025 (+3) ед .
- боевых бронированных машин – 22995 (+2 ) ед.
- артиллерийских систем – 30395 (+49) ед.
- РСЗО ‒ 1440 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 1196 (+2) ед.
- самолетов ‒ 421 (+0) ед.
- вертолетов ‒ 340 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46164 (+284) ед.
- крылатых ракет ‒ 3491 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подлодок ‒ 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55229 (+82) ед.
- специальной техники – 3932 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 16 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 198 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
Кроме того, 145 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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