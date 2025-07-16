Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2025 года

Продолжается 1239-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5574 обстрела, из них 68 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились, в частности, по районам населенных пунктов Зыбино, Одрадне Харьковской области; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемых авиабомба, а также осуществил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновение в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецкого, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Орехово, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покров.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 27 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении наши защитники также отразили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забыч.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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