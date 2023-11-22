Переговоры с Еврокомиссией и Польшей по блокированию границы: на чем будет настаивать Украина

Сегодня, 22 ноября, во время встречи с представителями Польши и Еврокомиссии украинские чиновники хотят получить разъяснения по поводу нарушения протестующими международных стандартов и заявленных условий.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет " Радио Свобода ".

По его словам, встреча с коллегами из правительства Польши и Еврокомиссией состоится сегодня.

Организатором переговоров, посвященных вопросу блокирования границы, выступила Еврокомиссия.

"Мы очень надеемся, что получим ответы на наши письма как от польской стороны, так и от европейской стороны о многочисленных нарушениях протестующими условий, о которых они заявляли, и международных стандартов. И мне кажется, что это уже достаточные основания для прекращения этой забастовки". ", – заметил Деркач.

Он предполагает, что также будут предложения от ЕС, чтобы как можно быстрее разблокировать границу.

"По нашему убеждению, давать разрешение на забастовку, которая блокирует по сути границу, и создает опасность для двух стран, неправильно. Поэтому нужно выяснить, есть ли вообще такие возможности. Учитывая то, что у нас уже есть многочисленные нарушения, я думаю, что главным аргументом должно быть нарушение протестующими условий проведения забастовки, а также международных стандартов, что, по меньшей мере, должно привести к немедленной остановке и отмене этих разрешений на проведение забастовки", - подчеркнул Деркач.

Он добавил, что украинская сторона поднимет вопрос о том, насколько правомерно или неправомерно такие разрешения выдавались

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.