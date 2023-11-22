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Переговори з Єврокомісією та Польщею щодо блокування кордону: на чому наполягатиме Україна
Сьогодні, 22 листопада, під час зустрічі з представниками Польщі та Єврокомісії українські посадовці хочуть отримати роз’яснення щодо порушення протестувальниками міжнародних стандартів і заявлених умов.
Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач,пише "Радіо Свобода".
За його словами, зустріч з колегами з уряду Польщі і з Єврокомісією відбудеться сьогодні.
Організатором перемовин, які будуть присвячені питанню блокування кордону, виступила Єврокомісія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", – зауважив Деркач.
Він припускає, що також будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.
"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що щонайменше має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків", – наголосив Деркач.
Він додав, що українська сторона підніме питання про те, наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались
Страйк польських перевізників
Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.
Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.
Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.
Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.