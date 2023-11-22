Переговори з Єврокомісією та Польщею щодо блокування кордону: на чому наполягатиме Україна

Сьогодні, 22 листопада, під час зустрічі з представниками Польщі та Єврокомісії українські посадовці хочуть отримати роз’яснення щодо порушення протестувальниками міжнародних стандартів і заявлених умов.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач,пише "Радіо Свобода".

За його словами, зустріч з колегами з уряду Польщі і з Єврокомісією відбудеться сьогодні.

Організатором перемовин, які будуть присвячені питанню блокування кордону, виступила Єврокомісія.

"Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк", – зауважив Деркач.

Він припускає, що також будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.

"На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що щонайменше має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків", – наголосив Деркач.

Він додав, що українська сторона підніме питання про те, наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.