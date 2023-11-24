Украина предлагает Польше создать на границе новые пункты пропуска - Минагрополитики

Из-за протестов польских перевозчиков Украина высказала Польше предложение об открытии дополнительных пунктов пропуска, которыми смогут пользоваться пустые грузовики.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий после трехсторонних переговоров между Украиной, Польшей и Европейской Комиссией, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Идея открытия дополнительного пункта направлена на ускорение движения грузовиков и облегчение работы украинских и польских перевозчиков.

"Сейчас в части пересечения (границы – ред.) с польской стороной обсуждается идея открытия дополнительного пункта, хотя бы одного, а возможно, выйдет и нескольких, для пропуска пустого транспорта. Это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны, что поможет перевозчикам украинским и польским лучше работать", - сказал он.

По его словам, участники переговоров, а именно Украина и Европейская Комиссия отметили, что митинг, организованный польскими перевозчиками, не отвечает заявленным целям и нарушает международные конвенции о свободном передвижении гуманитарных грузов.

"Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций по части свободного передвижения критических товаров", - констатировал Высоцкий.

Он добавил, что этот аргумент будет высказан на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу.

Высоцкий также отметил, что заблокированная граница нанесла значительный ущерб украинским экспортерам, которые вынуждены выбирать обходные пути для соблюдения контрактов. Итоговый ущерб пока сложно оценить, но уже говорится о суммах в сотнях миллионов гривен. Украина надеется на завершение протестов и надежду на то, что потери не достигнут миллионов евро.

Поляки заблокировали уже 4 п/п, и это не конец

Польские перевозчики, которые уже третью неделю бастуют на границе, намерены заблокировать еще один пункт пропуска. "Нижанковичи" – "Мальховице" станет уже пятым пунктом, парализуемым дальнобойщиками.

Лидер польских перевозчиков Рафал Меклер обнародовал карту, на которой обозначил крестами места на границе, еще открытые для выезда из Украины.

"Есть запас для эскалации", – написал Меклер.

В настоящее время незаблокированными для грузовиков на польской границе остаются два пункта пропуска: "Нижанковичи-Мальховице" и "Устилуг-Зосин".

Напомним, 23 ноября поляки заблокировали пункт "Медика" - из-за него приостановлено движение грузовых транспортных средств. Это уже четвертый пункт пропуска, заблокированный польскими протестующими на границе с Украиной.

Отметим, что из-за смерти уже двух застрявших на границе украинских дальнобойщиков Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало сбор данных для дальнейшей эвакуации украинских водителей с польской границы, где польские перевозчики блокируют движение грузовиков.