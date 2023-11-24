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Украина предлагает Польше создать на границе новые пункты пропуска - Минагрополитики
Из-за протестов польских перевозчиков Украина высказала Польше предложение об открытии дополнительных пунктов пропуска, которыми смогут пользоваться пустые грузовики.
Об этом рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий после трехсторонних переговоров между Украиной, Польшей и Европейской Комиссией, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Идея открытия дополнительного пункта направлена на ускорение движения грузовиков и облегчение работы украинских и польских перевозчиков.
"Сейчас в части пересечения (границы – ред.) с польской стороной обсуждается идея открытия дополнительного пункта, хотя бы одного, а возможно, выйдет и нескольких, для пропуска пустого транспорта. Это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны, что поможет перевозчикам украинским и польским лучше работать", - сказал он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По его словам, участники переговоров, а именно Украина и Европейская Комиссия отметили, что митинг, организованный польскими перевозчиками, не отвечает заявленным целям и нарушает международные конвенции о свободном передвижении гуманитарных грузов.
"Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций по части свободного передвижения критических товаров", - констатировал Высоцкий.
Он добавил, что этот аргумент будет высказан на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу.
Высоцкий также отметил, что заблокированная граница нанесла значительный ущерб украинским экспортерам, которые вынуждены выбирать обходные пути для соблюдения контрактов. Итоговый ущерб пока сложно оценить, но уже говорится о суммах в сотнях миллионов гривен. Украина надеется на завершение протестов и надежду на то, что потери не достигнут миллионов евро.
Поляки заблокировали уже 4 п/п, и это не конец
Польские перевозчики, которые уже третью неделю бастуют на границе, намерены заблокировать еще один пункт пропуска. "Нижанковичи" – "Мальховице" станет уже пятым пунктом, парализуемым дальнобойщиками.
Лидер польских перевозчиков Рафал Меклер обнародовал карту, на которой обозначил крестами места на границе, еще открытые для выезда из Украины.
"Есть запас для эскалации", – написал Меклер.
В настоящее время незаблокированными для грузовиков на польской границе остаются два пункта пропуска: "Нижанковичи-Мальховице" и "Устилуг-Зосин".
Напомним, 23 ноября поляки заблокировали пункт "Медика" - из-за него приостановлено движение грузовых транспортных средств. Это уже четвертый пункт пропуска, заблокированный польскими протестующими на границе с Украиной.
Отметим, что из-за смерти уже двух застрявших на границе украинских дальнобойщиков Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало сбор данных для дальнейшей эвакуации украинских водителей с польской границы, где польские перевозчики блокируют движение грузовиков.