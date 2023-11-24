Україна пропонує Польщі створити на кордоні нові пункти пропуску - Мінагрополітики

Через протести польських перевізників, Україна висловила Польщі пропозицію щодо відкриття додаткових пунктів пропуску, якими зможуть користуватися порожні вантажівки.

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Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький після тристоронніх переговорів між Україною, Польщею та Європейською Комісією, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Ідея відкриття додаткового пункту спрямована на прискорення руху вантажівок та полегшення роботи українських та польських перевізників.

"Наразі в частині перетину (кордону – ред.) з польською стороною обговорюється ідея відкриття додаткового пункту, хоча б одного, а можливо, вийде й декількох, для пропуску порожнього транспорту. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, що допоможе перевізникам українським і польським краще працювати", - сказав він.

За його словами, учасники переговорів, а саме Україна та Європейська Комісія відмітили, що мітинг, організований польськими перевізниками, не відповідає заявленим цілям і порушує міжнародні конвенції щодо вільного пересування гуманітарних вантажів.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів", - констатував Висоцький.

Він додав, що цей аргумент буде висловлено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Висоцький також зазначив, що заблокований кордон завдав значної шкоди українським експортерам, які вимушені обирати обхідні шляхи для дотримання контрактів. Підсумкові збитки поки що складно оцінити, але вже говориться про суми у сотнях мільйонів гривень. Україна сподівається на закінчення протестів і надію на те, що втрати не сягнуть мільйонів євро.

Поляки заблокували вже 4 п/п і це не кінець

Польські перевізники, які вже третій тиждень страйкують на кордоні, мають намір заблокувати ще один пункт пропуску. "Нижанковичі" – "Мальховіце" стане вже п'ятим пунктом, який паралізують далекобійники.

Лідер польських перевізників Рафал Меклер оприлюднив мапу, на якій позначив хрестами місця на кордоні, які ще відкриті для виїзду з України.

"Є запас для ескалації", – написав Меклер.

Наразі незаблокованими для вантажівок на польському кордоні залишаються два пункти пропуску: "Нижанковичі-Мальховіце" і "Устилуг-Зосін".

Нагадаємо, 23 листопада поляки заблокували пункт "Медика" - через нього припинено рух вантажних транспортних засобів. Це вже четвертий пункт пропуску, який заблокований польськими протестувальниками на кордоні з Україною.

Зазначимо, що через смерть вже двох українських далекобійників, які застрягли на кордоні, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало збір даних для подальшої евакуації українських водіїв з польського кордону, де польські перевізники блокують рух вантажівок.