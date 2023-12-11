Перевізники Словаччини знову заблокують кордон з Україною

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) відновить блокаду на прикордонному переході Вишнє Нємецьке – Ужгород з понеділка (11 грудня) о 15:00. Президія профспілки вирішила, що цього разу протест буде не кілька годин чи днів, а "триватиме до останнього".

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Про це повідомляє topky.sk.

Згідно з повідомленням, в'їзд на територію Словацької Республіки через даний КПП для вантажного транспорту буде повністю заблоковано. При цьому, пасажирський транспорт жодним чином не обмежуватиметься.

"UNAS давно виступає проти скасування дозволів для українських перевізників у Євросоюзі та приєдналася до протесту польських колег на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що словацькі перевізники прийняли таке рішення на основі оцінки впливу на ринок автомобільних перевезень. Словакам не подобається те, що в українських колег є можливість їздити з товарами в Євросоюз без спеціальних дозволів. Таку ініціативу підтримують і угорські перевізники.

Один з далекобійників, який буде брати участь у протестів сказав, що блокада кордону триватиме до того часу, поки Брюссель не прийме відповідного рішення по дозволам для українців, оскільки зробити на державному рівні самотужки не може жодна з країн.

Блокада кордону у Словаччині: які претензії від перевізників

Після початку протесту в Польщі словацькі перевізники також пригрозили заблокувати кордон із Україною.

16 листопада словацькі активісти влаштували "тестову" блокаду кордону на пункті пропуску з Україною "Вишнє Нємецьке". Одногодинна акція тривала з 13:00 до 14:00 (14:00-15:00 за Києвом). Вони також вимагають повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

В Міністерстві транспорту Словаччини зазначили, що наразі на рівні Євросоюзу існує домовленість, що до 30 червня 2024 року дозволи для українських перевізників не потрібні. Однак на початку грудня поточного року у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів ЄС, де міністр транспорту Словаччини запропонує переглянути це рішення.

В той же час, у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС і вважають, що ідея повернення до дозволів є неприйнятною.