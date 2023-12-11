Перевозчики Словакии снова заблокируют границу с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) возобновит блокаду на пограничном переходе Вишне Немецкое – Ужгород с понедельника (11 декабря) в 15:00. Президиум профсоюза решил, что на этот раз протест будет не несколько часов или дней, а "продолжится до последнего".

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Об этом сообщает topky.sk.

Согласно сообщению, въезд на территорию Словацкой Республики через КПП для грузового транспорта будет полностью заблокирован. При этом пассажирский транспорт никоим образом не будет ограничиваться.

"UNAS давно выступает против отмены разрешений украинских перевозчиков в Евросоюзе и присоединилась к протесту польских коллег на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что словацкие перевозчики приняли решение на основе оценки влияния на рынок автомобильных перевозок. Словакам не нравится, что у украинских коллег есть возможность ездить с товарами в Евросоюз без специальных разрешений. Такую инициативу поддерживают и венгерские перевозчики.

Один из дальнобойщиков, который будет участвовать в протестах, сказал, что блокада границы будет продолжаться до тех пор, пока Брюссель не примет соответствующего решения по разрешениям для украинцев, поскольку сделать на государственном уровне самостоятельно не может ни одна из стран.

Блокада границы в Словакии: какие претензии от перевозчиков

После начала протеста в Польше словацкие перевозчики также пригрозили заблокировать границу с Украиной.

16 ноября словацкие активисты устроили "тестовую" блокаду границы на пункте пропуска с Украиной "Вышнее Немецкое". Одночасовая акция продолжалась с 13:00 до 14:00 (14:00-15:00 по Киеву). Они также требуют возвращения разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

В Министерстве транспорта Словакии отметили, что сейчас на уровне Евросоюза существует договоренность, что до 30 июня 2024 разрешения для украинских перевозчиков не нужны. Однако в начале декабря этого года в Брюсселе состоится заседание Совета министров ЕС, где министр транспорта Словакии предложит пересмотреть это решение.

В то же время, в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и считают, что идея возвращения к разрешениям неприемлема.