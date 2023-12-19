Блокування пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин": яка ситуація зараз

На знову заблокованому пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею в напрямку України відбувається пропуск лише кількох вантажівок за годину.

Про це стало відомо зі слів речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

"У бік України фактично за годину учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу", - зазначив Демченко.

Разом з тим, пункт пропуску відкритий для руху автобусів, які їдуть в обидві сторони.

Нагадаємо, польські перевізники вже вкотре заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин". Перерва тривала лише тиждень – перед цим 11 грудня КПП був розблокований, але 18 грудня блокада почалася знову. Після відмови голови польської гміни Дорогуська Войцеха Сави дати дозвіл на те, щоб розпочати новий протест, перевізники звернулися до суду. В результаті окружний суд у Любліні дозволив їм відновити страйки перед пунктом пропуску в Дорогуську.

Протести перевізників на кордоні з Україною

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

До акції протесту приєдналися і словацькі перевізники. Останній з таких страйків почався 11 грудня - представники Спілки автоперевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" на кордоні з Україною. О 23:30 14 грудня блокаду на цьому КПП було знято.

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що через страйки польських перевізників Україна втратила понад 1 млрд євро. За його словами, день простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро залежно від компанії. Тому автоперевізники шукають можливості для мінімізації своїх збитків і, зокрема, перенаправляють автомобілі через кордон з іншими країнами.