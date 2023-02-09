США ввели санкции против шести нефтехимических компаний Ирана и трех помогающих продавать иранскую нефть

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 9 февраля наложило санкции на девять организаций из разных стран, которые играют решающую роль в производстве, продаже и отгрузке иранских нефтехимических продуктов и нефти на сотни миллионов долларов покупателям в Азии, говорится в сообщении ведомства.

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В частности, это шесть иранских производителей нефтехимической продукции и их дочерних компаний, а также три компании из Малайзии и Сингапура, занимающихся продажей и отгрузкой нефти и нефтепродуктов от имени компании Triliance Petrochemical Company, на которую США уже наложили санкции в январе 2020 года за содействие продаже иранских нефтепродуктов.

Так, OFAC внесло в санкционный список крупного производителя полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company. Отмечается, что Triliance закупала полиэтилен ее производства на миллионы долларов для отправки покупателям в Китае. Также под ограничения попала Simorgh Petrochemical Company - только зато, что она является дочерней компанией AKPC.

Кроме того, в Минфине США решили ввести санкции против четырех дочерних компаний иранской Marun Petrochemical Company, которая была включена в список еще 16 июня 2022 года за ее роль в поставках Triliance нефтехимической продукции на миллионы долларов.

Речь идет о Laleh Petrochemical Company, Marun Tadbir Tina Company, Marun Sepehr Ofogh Company и Marun Supplemental Industries Company, каждая из которых работает на разных направлениях нефтехимической промышленности.

Помимо иранских юрлиц, под ограничения попали сингапурская Asia Fuel PTE. Ltd., которая с конца 2021 способствовала доставке нефтепродуктов на миллионы долларов клиентам в Восточной Азии. Указано, что Asia Fuel также договорилась об оплате хранения для Triliance нефтепродуктов на плавучем судне-хранилище в Малайзии.

Помимо этого, под санкции попали связанные с Triliance малайзийская Sense Shipping and Trading SDN. BHD. (она же Eastchem Shipping SDN.) и сингапурская Unicious Energy PTE. Ltd. Отмечается, что последняя играет важную роль в сети Triliance, координируя платежи для других связанных компаний и помогая тем самым Triliance продавать нефтепродукты на сотни миллионов долларов.

Санкции предусматривают блокировку всех активов указанных компаний в США, сделки с ними в США или лиц из США. В свою очередь, лица, которые будут нарушать введенные санкции, либо иностранные юрлица, которы будут помогать в сделках с этими компаниями, также могут попасть под американские санкции в дальнейшем.

"Иран все чаще обращается к покупателям в Восточной Азии для продажи своей нефтехимической продукции и нефтепродуктов в нарушение санкций США. Штаты по-прежнему сосредоточены на выявлении источников незаконных доходов Тегерана и будут продолжать применять свои санкции против тех, кто умышленно способствует этой торговле", - прокомментировал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Отметим, что 17 ноября прошлого года уже вводили санкции в отношении 13 компаний в ОАЭ и Гонконга за содействие продаже иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов покупателям в Восточной Азии в интересах Triliance, находящегося под санкциями США иранского нефтехимического брокера Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co., а также Национальной иранской нефтяной компании и ее маркетингового подразделения Naftiran Intertrade Company Ltd.

Напомним также, что на днях США ввели санкции и против восьми руководителей высшего звена иранской компании-производителя дронов Paravar Pars, ранее также попавшей под санкции Европейского союза.

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