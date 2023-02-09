США ввели санкції проти шести нафтохімічних компаній Ірану та трьох, що допомагають продавати іранську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 9 лютого наклало санкції на дев'ять організацій з різних країн, які відіграють вирішальну роль у виробництві, продажу та відвантаженні іранських нафтохімічних продуктів та нафти на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії, йдеться у повідомленні відомства.

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Зокрема, це шість іранських виробників нафтохімічної продукції та їх дочірніх компаній, а також три компанії з Малайзії та Сінгапуру, які займаються продажем та відвантаженням нафти та нафтопродуктів від імені компанії Triliance Petrochemical Company, на яку США вже наклали санкції у січні 2020 року за сприяння продажу іранських нафтопродуктів

Так, OFAC внесло до санкційного списку великого виробника поліетилену Amir Kabir Petrochemical Company. Наголошується, що Triliance купувала поліетилен її виробництва на мільйони доларів для відправки покупцям у Китаї. Також під обмеження потрапила Simorgh Petrochemical Company – лише за те, що вона є дочірньою компанією AKPC.

Крім того, у Мінфіні США вирішили запровадити санкції проти чотирьох дочірніх компаній іранської Marun Petrochemical Company, яка була включена до списку ще 16 червня 2022 року за її роль у постачанні Triliance нафтохімічної продукції на мільйони доларів.

Йдеться про Laleh Petrochemical Company, Marun Tadbir Tina Company, Marun Sepehr Ofogh Company та Marun Supplemental Industries Company, кожна з яких працює на різних напрямках нафтохімічної промисловості.

Крім іранських юросіб, під обмеження потрапили сінгапурська Asia Fuel PTE. Ltd., яка з кінця 2021 року сприяла доставці нафтопродуктів на мільйони доларів клієнтам у Східній Азії. Вказано, що Asia Fuel також домовилася про оплату зберігання для Triliance нафтопродуктів на плавучому судні-сховищі в Малайзії.

Крім цього, під санкції потрапили пов'язані із Triliance малайзійська Sense Shipping and Trading SDN. BHD. (Вона ж Eastchem Shipping SDN.) і сінгапурська Unicious Energy PTE. Ltd. Зазначається, що остання відіграє важливу роль у мережі Triliance, координуючи платежі для інших пов'язаних компаній та допомагаючи цим Triliance продавати нафтопродукти на сотні мільйонів доларів.

Санкції передбачають блокування всіх активів зазначених компаній у США, угоди з ними у США чи осіб із США. У свою чергу, особи, які порушуватимуть запроваджені санкції, або іноземні юрособи, які допомагатимуть в угодах з цими компаніями, також надалі можуть потрапити під американські санкції.

"Іран все частіше звертається до покупців у Східній Азії для продажу своєї нафтохімічної продукції та нафтопродуктів, порушуючи санкції США. Штати, як і раніше, зосереджені на виявленні джерел незаконних доходів Тегерана і продовжуватимуть застосовувати свої санкції проти тих, хто навмисне сприяє цій торгівлі", - прокоментував заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

Зазначимо, що 17 листопада минулого року США вже вводили санкції проти 13 компаній в ОАЕ та Гонконгу за сприяння продажу іранських нафтохімічних продуктів та нафтопродуктів покупцям у Східній Азії на користь Triliance, іранського нафтохімічного брокера Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co., що теж знаходиться під санкціями США, а також Національної іранської нафтової компанії та її маркетингового підрозділу Naftiran Intertrade Company Ltd.

Нагадаємо також, що днями США ввели санкції і проти восьми керівників вищої ланки іранської компанії-виробника дронів Paravar Pars, яка раніше потрапила під санкції Європейського союзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com