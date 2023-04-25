ЄС запускає платформу для спільної закупівлі газу

О 9.00 за брюссельським часом в Європейському Союзі запрацює платформа для спільних закупівель газу AggregateEU. Про це повідомило видання Bloomberg.

Завдяки запуску платформи AggregateEU відсьогодні компанії мають змогу подавати свої прогнози попиту на газ на 12 місяців, починаючи з червня 2023 року. Після того, як інформація буде проаналізована, а потенційні продавці подаватимуть свої пропозиції, обидві сторони зможуть побачити найкращі пропозиції та вкласти угоди самостійно або через спеціальних агентів.

“Чим більше у нас буде учасників, тим вищі шанси знайти привабливі газові угоди. Це момент, щоб повністю використати новий інструмент», - минулого тижня прокоментував запуск нової платформи віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як скорочення поставок з Росії призвело до надзвичайної нестабільності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги. Хоча енергетична криза суттєво пом’якшилася після того, як ф’ючерси на газ досягли піку в серпні, все ще існують ризики щодо постачання через наслідки російського вторгнення в Україну.

Поки що немає інформації про те, чи скористаються інструментом ключові покупці - від німецької Uniper SE до французької Engie SA - і наскільки великими можуть бути ці покупки. Після першого тендеру ЄС планує організувати більше спільних закупівель, зобов’язавши уряди об’єднати попит на 15% своїх запасів газу, які зберігаються на зиму. Ця ціль дорівнює приблизно 13 мільярдам кубометрів цього року, або близько 3% загального попиту ЄС.

Зазначимо, що вперше від російського газу змогла відмовитися Чехія. У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії. Із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100 відсотків пройшло через Німеччину.

Нагадаємо, за даними організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня газові сховища країн Євросоюзу були заповнені на понад 55%.

Раніше міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт зрідженого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який минулого року збільшився вдвічі.

В березні в Європейському Союзі заявили, що планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ без запровадження нових енергетичних санкцій.

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