ЕС запускает платформу для совместной закупки газа

В 9:00 по брюссельскому времени в Европейском Союзе заработает платформа для совместных закупок газа AggregateEU. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Благодаря запуску платформы AggregateEU с сегодняшнего дня компании могут подавать свои прогнозы спроса на газ на 12 месяцев, начиная с июня 2023 года. После того, как информация будет проанализирована, а потенциальные продавцы будут подавать свои предложения, обе стороны смогут увидеть лучшие предложения и заключить сделки самостоятельно или через специальных агентов.

“Чем больше у нас будет участников, тем выше шансы найти привлекательные газовые соглашения. Это момент, чтобы полностью использовать новый инструмент», - на прошлой неделе прокомментировал запуск новой платформы вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

ЕС пытался снизить конкуренцию среди покупателей газа после того, как сокращение поставок из России привело к чрезвычайной нестабильности цен, что заставило некоторые компании искать правительственную помощь. Хотя энергетический кризис существенно смягчился после того, как фьючерсы на газ достигли пика в августе, все еще существуют риски по поставкам из-за последствий российского вторжения в Украину.

Пока нет информации о том, воспользуются ли инструментом ключевые покупатели – от немецкой Uniper SE до французской Engie SA – и насколько велики могут быть эти покупки. После первого тендера ЕС планирует организовать больше совместных закупок, обязав правительства объединить спрос на 15% своих хранящихся на зиму запасов газа. Эта цель равняется примерно 13 миллиардам кубометров в этом году, или около 3% общего спроса ЕС.

Отметим, что впервые от российского газа смогла отказаться Чехия. В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России. Из общего объема 1,71 млрд. кубометров импортируемого газа 100 процентов прошло через Германию.

Напомним, по данным организации Gas Infrastructure Europe, на начало апреля газовые хранилища стран Евросоюза были заполнены более чем на 55%.

Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился вдвое.

В марте в Европейском Союзе заявили, что планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ без введения новых энергетических санкций.

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