Украина договаривается с ExxonMobil, Halliburton и Chevron об увеличении собственной добычи газа

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" провело переговоры с американскими нефтяными компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron по проектам, которые помогут Украине нарастить добычу природного газа. Об этом пишет издание Financial Times.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, в течение последних дней он встречался в Вашингтоне с Halliburton и ExxonMobil, ранее, в январе, у главы "Нафтогаза" была встреча с руководством Chevron.

"Нафтогаз" надеется на то, что вскоре подпишет контракт с Halliburton и сможет увеличить добычу до 13,5 млрд кубометров в этом году, это на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году.

Впрочем, по словам Чернышева, спрогнозировать долгосрочные добычи в войну сложно.

"Это очень много. И для того чтобы достичь этого, нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые Halliburton способна обеспечить", - заявил Чернышев.

В то же время на ранней стадии находятся переговоры с не работающими в Украине американскими компаниями Exxon и Chevron. Поэтому для достижения результатов, говорится в материале, понадобится больше времени.

"Мы можем заниматься общей добычей газа вместе, они могут иметь лицензию и добывать самостоятельно, мы будем рады", – добавил Чернышев.

Также Чернышев во время визита в США встречался с официальными лицами Белого дома, членами Конгресса и сенаторами, пытаясь привлечь больше политическую поддержку инвестиций США в энергетический сектор Украины.

Как отмечают в материале, Украина давно рекламировала свой потенциал добычи, отмечая ближайшие перспективы увеличения добычи сланца и нетрадиционных месторождений на суше в Харьковщине, Полтавщине и Закарпатье. Поэтому "Нефтегаз" надеется использовать опыт США в таком роде наземного бурения сланцевых скважин.

Заметим, согласно подсчетам, Украина в 2022 году добыла около 18,5 млрд куб. м природного газа. По сравнению с прошлым годом добыча газа сократилась на 6% – с 19,8 до 18,5 млрд куб м. Отметим, что это самое низкое значение добычи за последние 20 лет.

Отметим, "Нефтегаз" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ. Такой амбициозный план требует от "Нефтегаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний – на 16%.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко призвал крупные международные энергетические компании, получившие сверхприбыли из-за скачков цен во время войны (среди которых - Chevron, ExxonMobil), пожертвовать 200 млрд долларов на восстановление Украины.

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