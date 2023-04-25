"Нафтогаз" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа ЕС

НАК "Нафтогаз Украины" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа Евросоюза Aggregate EU. Компания готова к первому этапу работы.

Об этом 25 апреля заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев во время своего выступления перед управляющим советом Энергетической платформы ЕС, передает пресс-служба НАК.

Во время выступления он предложил участникам европейского газового рынка использовать мощности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для хранения природного газа, закупленного в рамках платформы Aggregate EU.

"Оператор ПХГ – АО "Укртрансгаз" – успешно прошел сертификацию и подтвердил свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом Сообществе. "Нафтогаз" способен сделать Украину "павербанком" объединенной Европы и надеется на плодотворное сотрудничество" – сказал Чернышев.

В свою очередь, представители руководящего совета Энергетической платформы ЕС отметили, что участие "Нафтогаза" дает дополнительную "страховку" для Украины на следующий отопительный сезон, а также открывает возможность участникам платформы хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Кроме того, трейдеры, работающие в рамках Aggregate EU, смогут закачивать газ в украинские ПХГ и сохранять его до прихода новых участников.

Напомним, по данным организации Gas Infrastructure Europe, на начало апреля газовые хранилища стран Евросоюза были заполнены более чем на 55%.