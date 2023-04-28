Добычу газа на одной из скважин на востоке Украины увеличили с нуля до 160 тыс куб

Специалисты АО "Укргаздобыча" успешно завершили капитальный ремонт скважины на востоке Украины. Это позволило увеличить добычу из нее с почти нуля до 160 тыс куб м газа и 57 тонн конденсата.

Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Предыдущий пласт залежей был истощен. Специалисты перевили скважину на вышезалегающую. Месторождение, на котором работает скважина, за 30 лет работы уже отдало более 85% начальных запасов углеводородов.

"Чтобы добиться поставленной цели по увеличению добычи газа, мы не только бурим новые скважины, но и работаем над повышением эффективности работы старых. Эта скважина – хороший пример того, как удачно спланированная и выполненная операция по капитальному ремонту может не только дать вторую жизнь скважине, но и обеспечить высокий уровень добычи из нее", – прокомментировал в.и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Напомним, ранее в апреле АО "Укргаздобыча" запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс куб м газа до суточной добычи компании.

На фоне этого "Нафтогаз" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа Евросоюза Aggregate EU. Компания готова к первому этапу работы.