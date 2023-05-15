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Энергетика
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Украина получила от Норвегии критически важное сырье для добычи газа

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Украина получила от Норвегии критически важное сырье для добычи газа. Фото: НАК “Нафтогаз”

Норвежская энергетическая компания Equinor предоставила Украине метанол объемом 2 000 т. Критически важное сырье получило АО "Укргаздобыча". Об этом говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в НАК "Нафтогаз", поставка партии метанола объемом 2 тыс. т нуждалась в сложных логистических решениях. Впервые это сырье украинскому акционерному обществу было доставлено из Европы по железной дороге.

"Это критически важное сырье для добычи, подготовки и транспортировки природного газа, и она уже доставлена в Украину. Мы очень благодарны нашим партнерам за помощь в такое тяжелое для Украины время”, – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Напомним, в апреле добычу газа на одной из скважин на востоке Украины увеличили с нуля до 160 тыс. куб .

До этого в апреле АО "Укргаздобыча" запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс. куб. м газа до суточной добычи компании.

Ранее журналисты писали, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" провело переговоры с американскими нефтяными компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron по поводу проектов, которые помогут Украине нарастить добычу природного газа.

Заметим, согласно подсчетам, Украина в 2022г добыла около 18,5 млрд куб. м природного газа. По сравнению с прошлым годом добыча газа сократилась на 6% – с 19,8 до 18,5 млрд куб м. Отметим, что это самое низкое значение добычи за последние 20 лет.

Нафтогаз планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ. Такой амбициозный план требует от "Нафтогаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний - на 16%.

Автор:
Альона Чернецкая