"Укргаздобыча" пробурила самую глубокую в истории компании скважину

Акционерное общество "Укргаздобыча" в начале июля завершило бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании. Ее дебит достиг высокого показателя – 150 тыс. куб. м.

Об этом сообщает прессслужба "Укргаздобычи".

По информации прессслужбы, месторождение, на котором пробурили скважину, открыли только в 2019 году. Так что задачей новой скважины была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения.

Как отмечается, выполненные промышленные геофизические исследования позволили увеличить более 100 млн куб. м добывающих запасов углеводородов.

И.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев отметил, что над проектированием и строительством этой скважины работала команда специалистов разных направлений, что позволило выполнить работы качественно и в сжатые сроки.

Напомним, предприятие "Укргаздобыча", входящее в состав Группы Нафтогаз, в течение июня успешно ввело в эксплуатацию три высокопроизводительных скважины, которые суммарно обеспечивают добычу газа на уровне 425 тысяч кубических метров в сутки.