Молдова знизила тариф на транзит газу до України через Трансбалканський коридор

Молдова вирішила вдвічі знизити тариф на транзит газу в Україну Трансбалканським коридором на період опалювального сезону 2025-2026 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE).

Зазначається, що зміни передбачають на період 6 місяців (листопад 2025-го – квітень 2026 року) застосування 50% знижки на тарифи на транспортування газу у точках міжз’єднання Каушень та Гребеники.

Застосування 50% зниження тарифів на транспортування також передбачено румунським оператором транспортної системи SA Transgaz.

Ініціативу підтримали низка операторів систем передачі природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

ЇЇ мета зміцнення енергетичної безпеки регіону та забезпечення постачання природного газу до України.

Дія маршруту поширюється на всі ключові пункти з’єднання вздовж Трансбалканського коридору.

"Це рішення зміцнює роль Молдови як транзитного хабу, що забезпечує транспортування газу з Греції до України, сприяє диверсифікації маршрутів і джерел постачання, а в перспективі — зниженню вартості транспортування для користувачів системи Vestmoldtransgaz", — йдеться у повідомленні ANRE.

Імпорт газу в Україну Трансбалканським маршрутом

27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

Ця ініціатива має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

19 січня Україна стала сьомою країною Європи яка офіційно підписала меморандум про співпрацю з метою створення газового коридору "Південь-Північ" або так званого "Вертикального коридору". До нього входять оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Угорщини, Словаччини та Республіки Молдова.

Новий маршрут відкриває ширші можливості для диверсифікації джерел постачання газу та активнішого використання українських підземних сховищ газу іноземними компаніями.