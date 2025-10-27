Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину через Трансбалканский коридор

Молдова решила вдвое снизить тариф на транзит газа в Украину Трансбалканским коридором на период отопительного сезона 2025-2026 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE).

Отмечается, что изменения предусматривают на период 6 месяцев (ноябрь 2025 - апрель 2026) применение 50% скидки на тарифы на транспортировку газа в точках межсоединения Каушень и Гребеники.

Применение 50%-ного снижения тарифов на транспортировку также предусмотрено румынским оператором транспортной системы SA Transgaz.

Инициативу поддержали ряд операторов систем передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Ее цель укрепления энергетической безопасности региона и обеспечения поставки природного газа в Украину.

Действие маршрута распространяется на ключевые пункты соединения вдоль Трансбалканского коридора.

"Это решение укрепляет роль Молдовы как транзитного хаба, обеспечивающего транспортировку газа из Греции в Украину, способствует диверсификации маршрутов и источников поставок, а в перспективе - снижению стоимости транспортировки для пользователей системы Vestmoldtransgaz", - говорится в сообщении ANRE.

Импорт газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Целью этой инициативы является альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.

19 января Украина стала седьмой страной Европы, официально подписавшей меморандум о сотрудничестве с целью создания газового коридора "Юг-Север" или так называемого "Вертикального коридора". В него входят операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы.

Новый маршрут открывает более широкие возможности для диверсификации источников поставок газа и более активного использования украинских подземных хранилищ газа иностранными компаниями.