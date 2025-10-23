Запланована подія 2

Читати українською

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Объемы газа на уровне более 8,5 млрд куб. м / Depositphotos

С 22 октября Украина прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и приступила к его отбору.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

По состоянию на 22 октября, общий уровень запасов природного газа в украинских подземных хранилищах превышал 8,5 млрд куб. м без учета технологического газа для длительного хранения.

Ранее Украина на две недели опередила план, достигнув целевого уровня запасов в 13,2 млрд куб. м газа, включая технологический газ и объемы на временно неподконтрольных территориях, которые правительство планировало накопить до 1 ноября 2025 года.

Заметим, что в результате атак РФ в начале октября   Украина потеряла около 60% суточной добычи газа.

С начала октября по газовым объектам было совершено 6 массированных атак.

Закупка газа

Группа "Нафтогаз" в августе подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планировала импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Автор:
Ольга Опенько